O local é considerado o cemitério mais alto do mundo, segundo o Guiness Book, e ainda possui vista para a Vila Belmiro

Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, o maior cemitério vertical do mundo, reconhecido pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes. O ex-jogador comprou um lóculo - nicho destinado a abrigar um cádaver - há 19 anos, em 2003.

O jogador faleceu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, após falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um tumor no cólon. Para Pelé, o local "não parecia um cemitério", afirmando ser um ambiente que transmite "paz espiritual e tranquilidade".

O que é o Memorial Necrópole, cemitério vertical de Santos em que Pelé será enterrado?

Construído em 1983 pelo argentino José Salomon Altstut, conhecido como Pepe Altstut, o Memorial conta com mais de 18 mil lóculos, além de cinerário, ossuário, mausoléus e capela. Outros membros da família de Pelé estão sepultados no local, como o irmão Jair Arantes do Nascimento, falecido em 2020, e a filha Sandra Arantes do Nascimento, morta em 2006.

O prédio tem 14 andares, mas a altura exata não é informada. Pelé tem seu lóculo (nicho destinado a abrigar o cadáver) no memorial há 19 anos. O espaço de Pelé fica no nono andar do cemitério vertical e tem vista para a Vila Belmiro, onde Pelé atuou durante quase toda a carreira. O ex-jogador também tem um caixão dourado reservado há anos no memorial.

O local foi construído em uma área de 20 mil metros quadrados, segundo a prefeitura de Santos. A ideia de construir um cemitério vertical em Santos partiu de um problema: os sepultamentos eram difíceis em uma área enlameada por lençóis freáticos O memorial tem vegetação nativa e preservada de Mata Atlântica, lagoas com carpas e tartarugas, além de um viveiro com diversas espécies de pássaro e aves, conforme a prefeitura. Por ser considerado o mais alto do mundo, o memorial foi até incluído em uma rota turística da cidade.

Antes do sepultamento, Pelé será velado na Vila Belmiro, em Santos. O velório está previsto para acontecer na segunda-feira (2).