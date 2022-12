Como será o velório de Pelé na Vila Belmiro, estádio do Santos

Fãs e torcedores poderão dar um último adeus ao Rei do Futebol

Nos últimos meses, enquanto a saúde do Rei Pelé se deteriorava, o Santos Futebol Clube elaborava uma série de protocolos para uma possível despedida do lendário camisa 10. Com o falecimento do ídolo nesta quinta-feira (29), o clube anunciou que o velório do ex-jogador será realizado na Vila Belmiro no dia 2 de janeiro de 2023, uma segunda-feira. De acordo com o portal G1, o local foi um pedido do craque antes do seu falecimento.

Segundo o planejamento do Santos, Pelé será velado, a princípio, durante um dia e meio, entre ter seu caixão mostrado no gramado da Vila e um cortejo até o cemitério no qual o craque eterno será sepultado. A cerimônia será aberta ao público e os torcedores poderão deixar um último adeus ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

Como será a cerimônia?

O corpo de Pelé será embalsamado e levado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, até a Vila Belmiro, na madrugada da segunda-feira, poucas horas antes do início do velório. O público poderá ter acesso ao gramado do estádio santista a partir das 10h da manhã, através dos portões 2 e 3. A saída deverá ser feita nos portões 7 e 8 e, em nenhum momento, os presentes devem parar de caminhar até deixarem o estádio.

Getty Images

Autoridades políticas e outras figuras de destaque terão acesso separado, através do portão 10 - segundo a TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estarão entre os presentes, e também é esperada a presença de jogadores, como Neymar. Membros da imprensa poderão acessar o local pelo portão 20, perante cadastramento prévio e comprovação de função no momento da cerimônia.

O velório público se estenderá por um dia, até às 10h de terça-feira (3), quando terá início um cortejo pelas ruas de Santos que passará pelo Canal 6, onde mora dona Celeste, mãe de Pelé, e então terá direção ao Memorial Necrópole Ecumênica, onde será sepultado seus familiares, sem acesso ao público.