Presidente da CBF admite buscar treinador empregado e detalha perfil: "Não pode jogar por uma bola"

Ednaldo Rodrigues promete respeito aos clubes e não descarta técnico estrangeiro

A seleção brasileira está sem treinador. Tite cumpriu o prometido e deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2022, em que a equipe verde e amarela foi eliminada nas quartas de final pela Croácia. Neste sábado (28), após a Supercopa do Brasil vencida pelo Palmeiras em Brasília, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deu mais detalhes da busca por um substituto.

"Ouvi muito falar que só seria treinador estrangeiro. Não temos preconceito com a nacionalidade. Queremos que seja um treinador que isnpire a seleção brasileira e busque um padrão de jogo que respeite as carcteriescas do nossos atletas. Lógico que tomando cuidado com a retaguarda, mas a parte técnica vai depender do treinador. Qeremos este perfil. Não dá para ser um treinador que jogue por só uma bola", explicou.

"A gente vai começar agora a falar oficialmente com os treinadores. Não queremos sair falando com treinadores com contrato. Acho deselegante. Se formos falar com algum treinador que esteja empregado, vamos falar primeiro com o presidente do clube para saber se existe a condição, se terá um desfalque que seja relevante ou não. Sem prepotência", disse o mandatário.

Após o fim da Copa do Qatar, o noticiário sobre o provável substituto começou quente. Entre os brasileiros, Fernando Diniz e Dorival Junior são os mais cotados. Entre os estrangeiros, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e Luis Enrique foram nomes citados.

"Está dentro do nosso cronograma para não haver precipitações e nao buscar uma pessoa que não seja ideal. Temos dois jogos amistosos no meio de março, mas buscamos também uma pessoa que possa ter o perfil de uma seleção vencedora na direção de seleções, e com isso avançarmos para a escolha do treinador", afirmou Ednaldo Rodrigues.