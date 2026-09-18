Carlos Queiroz, técnico da seleção de Gana, anunciou a lista dos "Black Stars" com vistas à próxima data Fifa, que teve o retorno da dupla Mohammed Kudus e Alexander Djiku, além da convocação do capitão Jordan Ayew, enquanto Thomas Partey fica de fora por conta de lesão.

Gana inicia sua caminhada nas eliminatórias da Copa Africana de Nações com um duelo forte diante da Costa do Marfim na próxima quinta-feira, antes de receber a Gâmbia no dia 29 de setembro, no Estádio de Acra.

Após esses dois jogos, a seleção ganesa viaja ao Marrocos para enfrentar os marroquinos em amistoso no dia 4 de outubro, dentro da preparação da equipe para os próximos compromissos.

Kudus retorna às fileiras da seleção ganesa depois de ter ficado fora da caminhada de seu país na Copa do Mundo de 2026 por causa de uma lesão, tendo se afastado dos gramados por 7 meses, antes de recuperar sua condição física e voltar a ficar à disposição de Queiroz.

A lista também teve o retorno de Djiku, zagueiro do Spartak Moscou, depois de a lesão também tê-lo privado de participar do Mundial. O jogador recuperou sua forma desde então e vem atuando de maneira regular por seu clube, tendo disputado 3 partidas consecutivas por completo, com 90 minutos cada, antes da data Fifa.

Leia também:

Marrocos enfrenta Gana: os marroquinos vão quebrar o tabu de Queiroz?

Jordan Ayew presente, e Partey é o principal desfalque

Queiroz convocou Jordan Ayew, capitão da seleção, apesar de sua participação limitada com seu novo clube, o Sheffield United, desde que se transferiu para lá, já que o treinador português ainda aposta na experiência do jogador e em seu papel de liderança no início da caminhada de Gana nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Por outro lado, a ausência de Thomas Partey representa a principal surpresa da lista, diante da continuidade de seus problemas físicos, que impediram sua entrada nos planos da comissão técnica durante a atual data Fifa.

Novos rostos reforçam a lista de Queiroz

Benjamin Asare, goleiro do Hearts of Oak, manteve seu lugar na lista, ao lado de Lawrence Ati-Zigi e Joseph Anang.

Nathaniel Adjei também retornou às fileiras da seleção após uma ausência de cerca de um ano, aproveitando as ótimas atuações que vem apresentando com o Lorient no Campeonato Francês.

Queiroz também premiou alguns jogadores por seu brilho com seus clubes, entre eles Jeanvier — Jan Gyimah, jogador do Elfsborg, e Ronald Donkor, jogador do New York Red Bulls.

A lista inclui ainda Ibrahim Osman, ao lado de Ibrahim Suleimana, meio-campista do Sassuolo, entre os nomes que voltaram aos planos da seleção ganesa.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora