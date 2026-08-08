Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, coroou sua participação histórica na Copa do Mundo com apenas 19 anos, depois de ter sido uma das peças fundamentais na conquista do título mundial pela seleção da Espanha, faturando o prêmio da Fifa de melhor jogador jovem, um reconhecimento que confirma, no maior palco internacional, o nível diferenciado que o jogador apresenta com a equipe catalã.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o jovem zagueiro desempenhou um papel de destaque ao longo de toda a competição e foi uma das chaves essenciais para a solidez defensiva excepcional da seleção da Espanha. Cubarsí contribuiu para manter a meta invicta em 7 partidas da Copa do Mundo, dentro de uma linha defensiva que sofreu apenas um gol em todo o torneio, números que refletem a magnitude de sua atuação e sua importância no caminho da Espanha rumo ao título.

Para além das estatísticas, o zagueiro do Barcelona demonstrou uma personalidade forte com a bola, capacidade de defender longe da área e uma maturidade futebolística acima da sua idade, disputando a Copa do Mundo como um jogador completo e conseguindo enfrentar os melhores atacantes do mundo, tornando-se peça-chave no elenco da seleção campeã.

A atuação de Cubarsí recebeu elogios do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, que fez questão de reconhecer publicamente seu desempenho e de enviar uma mensagem ao zagueiro do Barcelona pelas redes sociais, citando o ditado de que chegar tarde é melhor do que nunca chegar e destacando seu prêmio individual e sua contribuição para a defesa da Espanha.

Infantino disse em sua mensagem direta: "Com apenas 19 anos, Pau Cubarsí fez uma participação excepcional na Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, tornando-se o primeiro zagueiro a vencer o prêmio da Fifa de melhor jogador jovem! Depois de ter contribuído para manter a meta invicta em sete partidas ao longo do torneio, entrará para a história pelo seu papel fundamental em uma defesa que sofreu apenas um gol".

A mensagem de Infantino encerra um Mundial inesquecível para Cubarsí, após o zagueiro do Barcelona se tornar campeão do mundo, receber o reconhecimento como melhor jogador jovem e entrar para a história como o primeiro zagueiro a conquistar o prêmio da Fifa, em um momento em que ainda tem muita história pela frente para escrever.