Premier League só teve nove técnicos negros em sua história

Dos nove, dois foram apenas interinos e só um treinou um time do chamado "Big Six"

Em 1960, Tony Collins se tornou o primeiro treinador negro na história do futebol inglês, assumindo o Rochdale e fazendo história ao levar o pequeno clube à final da , em 1962 - até hoje, sua única aparição em uma final. Ainda assim, entretanto, a divisão de elite da sofre com uma grande problema de representação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde então, após metade de um século, técnicos negros ainda são muito raros no futebol inglês, principalmente na Premier League, mesmo que boa parte dos jogadores que façam parte da liga sejam negros.

Mais times

Somente nove treinadores negros já passaram pela Premier League em toda a sua história: destes, dois foram interinos, sem assumirem times principais, e apenas um foi contratado para treinar o Big Six, nos principais times do país.

Treinador Clubes Ruud Gullit e Chris Hughton (interino), Newcastle, City e Jean Tigana Paul Ince Rovers Darren Moore Terry Connor (interino) Nuno Espírito Santo Wolves Hayden Mullins (interino) Chris Ramsey Queens Park

A lenda do futebol holandês Ruud Gullit foi o primeiro treinador negro na história da Premier League - e o único a ser contratado por um clube do Big Six -, tendo assumido o Chelsea em 1996, antes da era milionário do clube de Londres. Gullit repetiu o feito de Tony Collins no Rochdale, levando a equipe a uma final - da - em 1997, e conquistou o título sobre o . Anos depois, recebeu outra oportunidade no Newcastle.

O mais duradouro na função é Chris Hughton: o treinador já passou pelo Tottenham (como interino), Newcastle, Norwich e, recentemente, completou cinco anos no Brighton, antes de ser demitido em 2019. Atualmente, está no , da segunda divisão.

Paul Ince passou 21 jogos no Blackburn em 2008 e se tornou o primeiro inglês negro a treinar um time de futebol na Premier League. Ainda que tenha ficado por pouco tempo na Premier, chegou a ser campeão da quarta divisão com o MK Dons.

Tigana, ídolo francês, ficou três anos no Fulham, depois de ser campeão da Championship. Ainda conseguiu vencer a Copa Intertoto em 2002, no único título europeu da história da equipe londrina.

Mais artigos abaixo

Na atualidade, o único treinador negro na Premier League é Nuno Espírito Santo. O português já está a mais de três anos no Wolves fazendo um grande trabalho: levou o time a brigar por uma vaga na Liga dos Campeões em 2019-20, fez boa campanha na e é um dos técnicos mais bem cotados sempre que uma vaga em um grande clube está aberta.

O jamaicano Darren Moore, no West Brom, além de Chris Ramsey, no , também completam a lista. Terry Connor e Hayden Mullins, como interinos, também tiveram um pequeno período de tempo treinando suas equipes.