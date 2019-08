Premier League: quando começa, quais os times, principais jogos e mais

Campeonato Inglês já tem datas e jogos definidos para a próxima temporada

A Premier League está próxima de recomeçar e já tem um calendário definido. A liga inglesa divulgou a tabela oficial da edição 2019/20 do torneio, que tem início marcado para o dia 9 de agosto, enquanto a última rodada do campeonato está marcada para o dia 17 de maio do ano que vem.

Enquanto o atual bicampeão, , estreia fora de casa contra o , o Liverpool, segundo colocado na temporada 2018/19, abre a competição recebendo o Norwich, em Anfield.

, ao lado de Norwich e , herdaram as vagas dos rebaixados na última edição do Campeonato Inglês. Foram os casos de , e Town, que não conseguiram se salvar na primeira divisão.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina a Premier League 2019/20?

A Premier League anunciou em junho a tabela da temporada 2019/20. A nova edição do campeonato começa em 9 de agosto, e a primeira rodada já traz duelos interessantes.

Recém-promovido, o Norwich abrirá o torneio em Anfield, enfrentando o atual campeão da , enquanto o Manchester City enfrenta o Norwich, no dia 10 de agosto.

Por outro lado, a última rodada será disputada no dia 17 de maio de 2020. A tabela completa pode ser conferida AQUI!

Que times vão disputar a Premier League em 2019/20?

Um total de 20 equipes disputam a temporada 2019/20 da Premier League: os quatro primeiros classificados ao final do campeonato ganham vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da UEFA, enquanto o quinto e sexto colocados irão disputar a edição seguinte na .

Os três últimos classificados (18º ao 20º lugar) serão rebaixados à segunda divisão inglesa. Confira a seguir a relação dos concorrentes deste ano:



Aston Villa*

Bournemouth













Liverpool

Manchester City





Norwich*

Sheffield United*













*Conquistaram o acesso à primeira divisão

Quando serão os clássicos?

O torcedor apaixonado por futebol já assistirá a um grande clássico logo na primeira rodada da Premier League. Manchester United x Chelsea está marcado para o dia 11 de agosto, em Old Trafford, casa dos Red Devils.

Como é tradicional, o calendário não para nas festas de fim de ano. O Arsenal é o time com os maiores desafios no período. Recebe os rivais Chelsea e Manchester United no fim de semana de 28 e 29 de dezembro e na quarta-feira seguinte, dia 1º de janeiro, respectivamente.

Agosto

11 de agosto: Manchester United x Chelsea

17 de agosto: Manchester City x Tottenham

24 de agosto: Liverpool x Arsenal

31 de agosto: Arsenal x Tottenham

Setembro

21 de setembro: Chelsea x Liverpool

28 de setembro: Manchester United x Arsenal

Outubro

19 de outubro: Manchester United x Liverpool

26 de outubro: Liverpool x Tottenham

Novembro

9 de novembro: Liverpool x Manchester City

23 de novembro: Manchester City x Chelsea

Dezembro

3 de dezembro: Manchester United x Tottenham

7 de dezembro: Manchester City x Manchester United

14 de dezembro: Arsenal x Manchester City

21 de dezembro: Tottenham x Chelsea

28 de dezembro: Arsenal x Chelsea

Que canal passa a Premier League no ?

Por mais uma temporada, a ESPN será a emissora oficial da Premier League no Brasil. Com os direitos exclusivo de transmissão da competição em TV fechada, o canal será por mais um ano a casa do futebol inglês.

Além de passar os jogos através de de canais em operadoras de TV a cabo, a emissora também conta com o serviço chamado de Watch ESPN, que transmitirá partidas AO VIVO na Internet – para assinantes do canal.

Como foi a temporada 2018/19

O Campeonato Inglês registrou uma das edições mais equilibradas de sua história na última edição. O Manchester City se sagrou campeão com 98 pontos, apenas um à frente do Liverpool, que terminou na segunda colocação.

Aston Villa, Norwich e Scheffield United herdaram as vagas dos rebaixados City, Fulham e Huddersfield Town.