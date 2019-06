Premier League 2019-20 começa com Chelsea x Manchester United e terá pausa de inverno

Calendário oficial do campeonato inglês foi oficialmente divulgado e traz clássicos logos nas primeiras rodadas

O calendário da Premier League 2019/20 foi oficialmente divulgado na manhã dessa quinta-feira (13) e além de grandes jogos já nas primeiras rodadas, o campeonato terá pela primeira vez uma pausa de inverno.

O certame começa em 9 de agosto, com a partida entre o atual campeão da Premier League, , contra o campeão da segunda divisão, City. Já a última rodada acontecerá em 17 de maio de 2019 e contará com todos os jogos simultâneos.

Pode se destacar que logo na primeira rodada haverá o duelo entre e . Na segunda rodada haverá a reedição das quartas de final da entre e . Na terceira tem Liverpool e e na quarta rodada haverá o North London Derby entre Arsenal e Tottenham.

Uma novidade nessa temporada é uma breve pausa de inverno que acontecerá no mês de fevereiro. A FA não mexeu no calendário do final do ano, que é conhecido por uma maratona incessante de jogos, com as rodadas do Boxing Day e outras. Mas a agenda foi ajustada de tal forma que cada equipe terá cerca de 15 dias de descanso devido ao rigoroso inverno inglês. A rodada 26 será dividida em duas partes: haverá cinco jogos no fim de semana de 8 de fevereiro e outros cinco no fim de semana de 15 de fevereiro, possibilitanto uma folga no meio da temporada para todos os jogadores.