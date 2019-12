O que é o Boxing Day e por que ele faz os ingleses jogarem logo após o Natal?

Relembramos as origens de uma das maiores tradições do futebol britânico, que todo 26 de dezembro entrega um segundo Natal aos torcedores

O futebol inglês não tem um recesso no final do ano, muito pelo contrário, o calendário fica cheio. No dia depois do Natal, as equipes de quatro divisões diferentes, desde a Premier League até a , a quarta divisão inglesa, entram em campo para celebrar o tradicional Boxing Day.

Até aqui tudo ok. Mas...O que é o Boxing Day? Antes que alguém distraído imagine Pep Guardiola encarando Jurgen Klopp ou José Mourinho em um ringue ou qualquer outra coisa de gosto duvidoso, vamos esclarecer que se trata de um feriado que é celebrado no Reino Unido e em outros territórios da Commonwealth (Comunidade das Nações Britânicas), desde o final do século XIX.

Como pode ocorrer em alguns casos, o futebol às vezes se antecipa da história e a outras expressões culturais. O Boxing Day não é uma exceção. Em 1860, o primeiro clube de futebol do mundo: Sheffield FC, finalmente conseguiu um rival, após passar três anos de sua fundação com os atletas jogando partidas entre eles, onde os famosos “solteiros contra casados” eram moda corrente. Até que apareceu o Hallam FC, também da industrial cidade de Sheffield.

O 26 de dezembro de 1860 não foi um dia a mais na vida desta paixão irreverente que hoje governa a mente e o coração de pessoas por todos os cantos do mundo. Nesse dia, Sheffield FC e Hallam FC jogaram a primeira partida de futebol a nível competitivo na história. O Sheffield venceu por 2 a 0, e apesar de muitos jamais terem ouvido ou lido nada sobre essa partida, a vitória verdadeira foi para o futuro do futebol, que hoje é jogado e admirado nos cinco continentes com mais foco do que nunca.

Para entender como aquelas pessoas eram adiantadas, basta mencionar que William McGregor, diretor do , chegaria só 28 anos depois para impulsionar a fundação da liga de futebol inglesa em 1888.

O curioso é que os jovens do Sheffield e do Hallam até chegaram 11 anos antes de que o Boxing Day fosse instaurado nas ilhas britânicas, em 1871.

Por que “Boxing Day”? Existem duas teorias. Uma é do século X, quando o Rey Wenceslao, Duque de Bohemia, recorria suas terras no dia 26 de dezembro e foi comovido pela presença de um indigente, para quem deu pão e vinho, desafiando a inclemência do tempo. Esse ato foi anos mais tarde foi tomado como exemplo pela Igreja Anglicana. No período do Advento (que começa quatro domingos antes do Natal), os fies eram convidados a doar dinheiro, que seria recolhidos em caixas (boxes em inglês). As mesmas eram abertas no dia seguinte do Natal e seus conteúdos repartidos entre os mais necessitados.

A outra versão é em referência ao movimento de grupos de aristocratas britânicos, onde os ricos faziam presentes para os seus serviçais. Esses presentes vinham em caixas, que se fala ‘box’. Por isso “Boxing Day”: Dia das caixas.