Atlético-MG afasta Galo Doido por gesto ofensivo; já a torcida mira em jogadores

Após ato machista funcionário do clube é afastado; torcedores miram nomes como Ricardo Oliveira, Di Santo, Patric e Zé Welisson

Neste domingo (16), antes da partida contra a Caldense, pelo , o mascote do protagonizou uma cena lamentável. Antes da bola rolar, alguns reforços do clube foram apresentados à torcida, dentre eles Calhau, nova zagueira da equipe.

Então, o Doido foi em direção à jogadora, a fez dar uma “voltinha” e ainda saiu esfregando as mãos após olhá-la. A atitude machista gerou muita polêmica e, nesta segunda-feira, o clube anunciou o afastamento do funcionário em comunicado pelo twitter, pedindo desculpas a todas as mulheres.

Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado.



Pedimos desculpas à atleta, às demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato. pic.twitter.com/eLyLnyH38h — Atlético (@Atletico) February 17, 2020

A torcida, claro, foi às redes sociais em protesto contra o ato machista, mas também aproveitou o embalo para pedir o afastamento de alguns jogadores do clube após a derrota para a Caldense. Ricardo Oliveira, Di Santo, Patric e Zé Welisson foram alguns dos mais cobrados e sobrou até para Dudamel, novo treinador do clube.

afastar o Galo doido é fácil, queremos mesmo é o afastamento do Zé Welison, Di Santo e Ricardo Oliveira. — xathi🅰️go (@thiagocanto_) February 17, 2020

Só espero que Ze Welison, Di Santo, Ricardo Oliveira e Patric NUNCA MAIS joguem pelo Galo — Santi Cazares (@Santi_Cazares) February 16, 2020

Di Santo, Zé Welisson, Patric, Otero, Ricardo Oliveira não podem continuar.

Não vou nem começar a falar ainda do treinador. — Kleyton Borges (@KleytonBorges) February 16, 2020

Di Santo, Ze Wellison, Patric, Ricardo Oliveira, Fabio . Se o Dudamel quer ter a torcida do lado do time tem que, antes de qq coisa, NÃO escalar esses jogadores. Não posso falar em nome da torcida, mas o que se vê e ouve é que ninguém aguenta mais ver esses caras no Galo. — 🅱️runo Tostes (@brunotostes13) February 16, 2020