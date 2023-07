Pouso Alegre x Floresta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pouso Alegre e Floresta se enfrentam neste domingo (9), a partir das 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Floresta chega pressionado com dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos.

Do outro lado, o Pouso Alegre, no meio da tabela, com 12 pontos, não vence há três rodadas e vem de derrota contra o Amazonas na última rodada, pelo placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Rafael Pascoal; Weriton, Rayan, Renato Vischi e César Nunes; Igor Pereira, Djalma e Érick Salles; Geovane Meurer (Vinícius Boff), Ingro e Paulo Henrique. Técnico: Roger Silva.

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha, Lucas Oliveira, Eduardo Moreira, Vitão e Bruno Ré; Jô, Roldan e Marllon; Romarinho e Wendel. Técnico: Sérgio Soares.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?