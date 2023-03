Marinho topa avaliar proposta do Bahia, mas impõe condição ao Flamengo por transferência

Atacante deseja receber o valor restante do contrato caso aceite uma oferta do time nordestino

O atacante Marinho, do Flamengo, aguarda uma proposta oficial do Bahia para decidir sobre uma possível transferência para o clube baiano. Conforme trouxe a GOAL, o Tricolor abriu conversas pela contratação do atacante e espera intensificar a negociação ao longo desta semana. Segundo pessoas próximas ao jogador, a forma como o Rubro-Negro trata a situação tem causado certo incomodo no atleta.

O Flamengo, que está disposto a negociar Marinho, estaria forçando a barra pela saída do atacante que tem contrato até dezembro deste ano. Segundo apuração da GOAL, Marinho até topa se transferir para o Bahia, dependendo das condições contratuais. Mas para que isso aconteça, ele deseja o valor restante do contrato com o time carioca.

Aos 32 anos, Marinho vem sendo pouco utilizado por Vitor Pereira. Nas últimas oportunidades em que entrou em campo, ele atuou como lateral-esquerdo, bem distante da sua posição de origem, já que não conta com Filipe Luís, lesionado, e precisou tirar Ayrton Lucas.

O Flamengo também está no mercado atrás de Ângelo, do Santos, que atua na mesma posição de Marinho. O Rubro-Negro já enviou uma proposta ao Peixe e aguarda uma resposta nos próximos dias. Caso a contratação se confirme, o jogador perderia ainda mais espaço com o técnico Vitor Pereira.