Portuguesa x Náutico ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 1; veja como acompanhar na TV

Portuguesa e Náutico se enfrentam na tarde desta sexta-feira (6), às 15h15 (de Brasília), em Tanabi, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com derrota por 2 a 0 contra o Real Ariquemes, o Náutico busca a primeira vitória na Copa São Paulo para sair da última colocação da chave e garantir a vaga para a próxima fase.

É a 17ª vez que o clube alvirrubro participa da Copinha. A melhor campanha aconteceu em 2017, quando perdeu para o Mirassol, nos pênaltis, na terceira fase.

Do outro lado, a Portuguesa também perdeu seu jogo de estreia contra o Tanabi pelo placar de 2 a 1, e aparece na vice-lanterna do grupo. Campeã da Copinha em 1991 e 2002, a Lusa chega para a competição em busca do tricampeonato.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Portuguesa: Ronaldo; Talles, Kauã Victor, Lucão e Rodrigo; Gabriel Ramos (Portela), João Goiano e Denis; Enzo Cavalcante, Kadir (Pedro Torres) e Miguel.

Escalação do provável do Náutico: Alexis, Gustavo Café, Índio, Bruno Luiz e Luan; Daflon, Cauê, Pepeu e Cobel; Kauan Muniz e Rodrigo Leal.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 1

POS. TIME P V E D SG 1º Real Ariquemes 3 1 0 0 2 2º Tanabi 3 1 0 0 1 3º Portuguesa 0 0 0 1 -1 4º Náutico 0 0 0 1 -2

Quando é?