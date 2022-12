Quando começa a Copinha de 2023?

Torneio será disputado por 128 times ao longo de 25 dias de competição

A temporada 2023 do futebol brasileiro está começando, e a competição que vai dar, de fato, o pontapé inicial será a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio disputado pelas equipes sub-20 dos clubes nacionais já possui data e horário marcado para seus embates.

A Copinha terá início na próxima segunda-feira (02), com o confronto entre Penapolense e Capivariano. Será o primeiro jogo da competição, às 12h45 (de Brasília), enquanto no restante do dia acontecem outros cinco embates. Confira:

JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TEMPO REAL Cruzeiro x Comercial 15h Tempo Real Francana x Guarani 17h15 Tempo Real Grêmio x Cruzeiro-AL 19h30 Tempo Real XV de Jaú x Aparecidense 19h30 Tempo Real Flamengo x Floresta EC 21h45 Tempo Real

Os duelos acontecem entre 2 e 25 de janeiro, contando fase de grupos, primeira, segunda e terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a finalíssima. Ao todo, 128 equipes foram definidas para a disputa desta edição da Copinha.

Inclusive, vale o destaque para as diversas opções para acompanhar os confrontos do torneio: serão transmitidos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior no YouTube, online e gratuitamente, no streaming Paulistão Play, através da assinatura, e nos canais Rede Vida, na tv aberta, e SporTV, na televisão à cabo.