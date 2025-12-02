Portugal x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso feminino 2025

Portugal e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em amistoso feminino. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Último compromisso no ano, o Brasil é o atual campeão da Copa América feminina e vem de derrota para a Noruega na última rodada. O resultado negativo pôs fim a sequência de oito jogos invictos. Em 14 jogos disputados em 2025, a seleção brasielira soma nove vitórias, dois empates e três derrotas.

Por outro lado, Portugal soma apenas duas vitórias em 2025, além de três empates e oito derrotas. No último confronto, contra a Holanda, as portuguesas foram derrotadas por 2 a 1.

Portugal feminino: Patricia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa, Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva, Andreia Faria; Andreia Jacinto, Ana Capeta, Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.

Brasil feminino: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Bruninha, Angelina, Duda Sampaio (Ary Borges), Gabi Portilho e Isabela (Yasmim); Bia Zaneratto e Luany. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Portugal

Kika Nazareth está lesionada.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025

terça-feira, 02 de dezembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Municipal de Aveiro - Aveiro, Portugal

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

POR Um BRA 0 0 Empate 1 Portugal F 1 - 3 Brasil 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

