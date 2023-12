Porto x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Turquia; veja como acompanhar na TV e na internet

Na briga por uma vaga às oitavas de final, Porto e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quarta-feira (13) a partir das 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a vitória sobre o Casa Pia por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Português, o Porto volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Vice-líder do Grupo H, com nove pontos, o Dragão soma três vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, o Shakhtar Donetsk também possui nove pontos, mantém a mesma campanha que o adversário. A única diferença está no saldo de gols, que serve como critério de desempate no torneio. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Porto por 3 a 1.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu Sanusi; Pepê, Alan Varela, Stephen Eustaquio, Wenderson Galeno; Mehdi Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Giorgi Gocholeishvili, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Irakli Azarovi; Teras Stepanenko, Ardem Bondarenko; Oleksandr Zubkov, Georgiy Sudakov, Newerton; Danylo Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Desfalques

Porto

Ivan Marcano, Gabriel Veron, Wendell e Samuel Portugal seguem fora.

Shakhtar Donetsk

Sem desfalques confirmados.

