Porto x Rio Ave ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 21ª rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Rio Ave entram em campo na tarde deste sábado (18), às 17h30 (de Brasília), no estádio do Dragão, pela 21ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de cinco vitórias consecutivas, sendo a última delas o clássico contra o Sporting Lisboa, o Porto se manteve na vice-liderança do campeonato, com 48 pontos. Agora, o time conta com o apoio de sua torcida para buscar mais um triunfo e seguir firme na luta pelo título. No entanto, a equipe portista tem uma série de desfalques por lesão.

Já o Rio Ave também ganhou na rodada passada e subiu para o 11º lugar, com 24 pontos marcados. A única ausência confirmada no time é Joca, enquanto Miguel Baeza é dúvida.

Prováveis escalações

Escalação provável do Porto: Costa; Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Franco, Grujic, Uribe, Pepe, Taremi, Galeno.

Escalação provável do Rio Ave: Jhonatan; William, Sa, Pantalon; Costinha, Rodrigues, Samaris, Ronaldo; Graca, Boateng, Ruiz.

Desfalques

Porto

Francisco Meixedo, Fabio Cardoso, Otávio, Gabriel Veron e Evanilson estão no departamento médico.

Rio Ave

Joca está lesionado.

Quando é?