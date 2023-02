Porto x Gil Vicente ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela 22ª rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Gil Vicente se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 22ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de seis vitórias consecutivas no Campeonato Português, o Porto se mantém na vice-liderança da competição, agora com 51 pontos, cinco a menos que o líder Benfica. Agora, o time conta com o apoio de sua torcida para buscar mais uma vitória e seguir firme na disputa pelo título.

Já o Gil Vicente vem de três jogos sem derrotas no Campeonato Português, com dois empates e uma vitória neste período. A equipe ocupa a 14ª colocação da tabela, com 23 pontos somados.

Prováveis escalações

Porto: Costa; Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Eustáquio, Otávio, Uribe, Martinez, Taremi, Galeno.

Gil Vicente: Andrew; Carraça, Araújo, Lopes, Marín; Fujimoto, Tiba, Aburjania; Souza, Boselli, Navarro.

Desfalques

Porto

Gabriel Veron e Francisco Meixedo, lesionados, desfalcam o Porto.

Gil Vicente

Lucas Barros, Ali Alipourghara, e Stanislav Kritsyuk, lesionados, e Vitor Carvalho, suspenso, desfalcam o Gil Vicente.

