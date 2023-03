Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), pela 24ª rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Estoril se enfrentam na tarde desta sexta-feira (10), às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da vitória sobre o Chaves por 3 a 1 na última rodada, o Porto busca emplacar a segunda vitória do Campeonato Português 2022/23. No momento, aparece na vice-liderança, com 54 pontos, oito a menos que o líder 62.

Do outro lado, o Estoril, lutando contra o rebaixamento, aparece na 15ª posição, com 22 pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Porto registra 39 vitórias, contra 12 do Estoril, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Porto: Costa; Conceicao, Cardoso, Marcano, Sanusi; Franco, Eustáquio, Grujic, Pepe; Martinez, Namaso.

Estoril: Figueira; Santos, Alvaro, Mexer, Joaozinho; Gamboa, Carvalho; Gouveia, Geraldes, Guitane; Carlos.

Desfalques

Porto

Evanilson e Wenderson Galeno se recuperam de lesões na coxa e músculos, respectivamente. Francisco Meixedo, com uma lesão ligamentar, também está fora.

Estoril

Lucas Africo está fora com lesão muscular.

Quando é?