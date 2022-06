Por reforços, Barcelona pretende mexer no bolso de jogadores do elenco

Medalhões da equipe devem ser os primeiros a serem chamados para conversar; quem não aceitar redução deve deixar o time

A crise financeira do Barcelona segue sendo um problema para o clube, agora deve chegar inclusive no bolso dos jogadores que já fazem parte do elenco. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a diretoria deve reduzir salários para se adequar às regras do fair play financeiro de LaLiga e poder contratar e regularizar reforços.

Já faz algumas temporadas que o Barcelona vem enfrentando graves problemas financeiros - que inclusive resultaram na saída de Lionel Messi do clube após mais de 20 anos. Alguns jogadores já acertaram reduções salariais no auge da crise, mas isso deve se repetir agora, com o Barça se movimentando para reforçar o elenco de Xavi.

De acordo com as regras do Fair Play financeiro da LaLiga, as equipes só podem ter gastos proporcionais ao que arrecadam em uma temporada, e o Barcelona estava extrapolando este valor, mesmo com injeção de novos valores nas contas do clube. Com contratações já acertadas e outras em vista, então, a primeira missão do clube é diminuir os gastos.

Para isso, de acordo com o jornal Mundo Desportivo, a solução será reduzir os salários de alguns jogadores do clube, a começar pelos mais altos. Desta forma, segundo a publicação, os capitães Sergio Busquets, Gerard Piqué e Jordi Alba devem ser os primeiros chamados para discutir novos valores, e também a possibilidade de abrirem mão de alguns bônus adicionados aos vencimentos.

"Apesar de já terem assinado reduções anteriormente, eles têm os contratos mais altos, muito distantes da situação econômica atual", escreveu o periódico sobre o trio.

Além deles, outros jogadores do elenco devem ser chamados pela diretoria para conversar. E, de acordo com o jornal, caso não cheguem em um acordo, o futuro deles deve ser longe do clube - ou sendo negociados com outras equipes ou acertando uma rescisão contratual.

Nesta janela de transferências o Barcelona já está acertado com Franck Kessié e Andreas Christensen, vindos de Milan e Chelsea, respectivamente, e ainda sonha com as contratações de Robert Lewandowski, César Azpilicueta e Marcos Alonso.