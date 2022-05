Presidente admite que Barcelona não pode contratar jogadores por limite salarial

A situação econômica do Barcelona segue sendo motivo de preocupação na Espanha. Neste momento, o clube tem um limite salarial negativo de 144 milhões de euros, algo que o impede de inscrever qualquer jogador em La Liga para a próxima temporada.

Dessa forma, o clube não pode concluir a inscrição de contratações já feitas de jogadores que chegariam livres, como Andreas Christensen ou Franck Kessié, nem mesmo o contrato renovado de Sergi Roberto, que conta como novo jogador a partir de 1º de julho - data em que terminou seu atual contrato.

Diante disso, o clube não tem capacidade de movimentação nesta janela de transferências europeia, principalmente para conseguir montar um elenco competitivo para a próxima temporada para o técnico Xavi Hernández.

Em entrevista ao jornal L'Esportiu de Catalunya, Joan Laporta, presidente do time, foi muito claro ao falar sobre possíveis contratações: "Mesmo que geremos certa renda, os critérios de La Liga não nos permitiriam ter margem salarial. Respeitamos as regras, mas entendemos que elas são rígidas."

"Conversando com La Liga sobre essas questões, vemos uma posição muito arraigada. Puro e simples: de acordo com La Liga, nem mesmo ganhando 600 milhões de euros poderíamos ter uma margem salarial."

O presidente do Barcelona está muito preocupado com a situação e, por isso, tenta outra opções econômicas, como a venda de empresas ou jogadores associados ao clube e venda de direitos televisivos por tempo determinado, que melhorariam os fundos próprios negativos do clube, agora em quase 500 milhões de euros em dívidas.

"Há uma prioridade no momento, que é endireitar a economia para ter Fair Play. Há muitos jogadores que acertamos e operações que estão pendentes, e a LaLiga não está aberta a nos dar. Os critérios são muito restritivo. Não podemos contratar ninguém para a próxima temporada", disse Laporta.

Getty Images

Ainda na entrevista, o mandatário não quis citar nomes de possíveis contratações do clube, como Robert Lewandowski, mas aproveitou para comentar sobre o futuro de Ousmane Dembélé, cujo contrato termina em 30 de junho e que ainda não respondeu à oferta apresentada pelo clube.

"Eles têm nossa proposta e uma data para se pronunciar, porque não há mais margem. Estamos preparando a próxima temporada há muito tempo e é uma questão que tem nos parado, porque o agente não responde à oferta", disse o presidente.

Em relação a Neymar, que pode deixar o PSG neste verão europeu, Laporta foi muito claro: "Todos esses jogadores, para um dia voltarem ao Barça, teriam que chegar de graça. Não temos condições de realizar uma operação de compra pelo que pode custar uma transferência desses jogadores."