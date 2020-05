Por que Yaya Touré voltou atrás com o Vasco, igual fez com o Botafogo?

O marfinense voltou a alegar motivos pessoais para desfazer o acordo que tinha

Yaya Touré parece ter descartado de vez a possibilidade de vir jogar no . Depois que o candidato à presidente do já havia anunciado a contratação, o marfinense alegou motivos pessoais para desfazer o acordo verbal, assim como fez com o Botafogo pouco tempo atrás.

"Eu gostaria de agradecer ao senhor Leven [Siano, candidato à presidência do Vasco] por ter me convidado para ser parte desse projeto maravilhoso e da família . Mas, infelizmente, eu não poderia mais fazer parte dele por razões pessoais. Eu não posso me mudar para o Brasil. Obrigado por sua compreensão. Desejo tudo de melhor e sucesso ao Sr. Leven com seu projeto", disse o volante em um vídeo postado.

O embate travado entre Vasco e Botafogo por Touré acabou tendo muitas semelhanças, mas nenhum final feliz. Ambos os clubes chegaram a ter vídeos que os ligassem ao volante, no caso do , o material que seria usado no anúncio do ex- , em que ele aparece colocando uma camisa do Glorioso em sua mala, acabou vazando no internet. Já com o Vasco, foi Leven quem publicou um vídeo de Yaya aceitando a proposta para jogar no Cruz-Maltino.

E na hora das negativas, as semelhanças continuaram. À época das negociações com o Botafogo, o jogador alegou que não poderia avançar nas negociações por questões pessoais - que segundo o Daily Mirror tinha a ver com o fato de que a esposa de Yaya não gostaria de se mudar para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, mas o empresário Marcos Leite, responsável pela negociação nego que este tenha sido o caso.

Foi então que começaram as negociações entre o marfinense e o Vasco - o que levou Marcos Leite a chamar o jogador de "sem caráter". Mas o desfecho acabou sendo o mesmo, o volante voltou a alegar que por motivos pessoais não poderia se mudar para o Brasil, em vídeo postado nesta quarta-feira (27).