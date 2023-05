Por que Vinícius Júnior não joga pelo Real Madrid contra o Sevilla?

Carlo Ancelotti confirmou que brasileiro está de fora do segundo jogo seguido

Vinícius Júnior será desfalque para o Real Madrid pelo segundo jogo seguido. O brasileiro, conforme confirmado por Carlo Ancelotti, não vai enfrentar o Sevilla, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, e sequer estará no banco de reservas da equipe.

Depois de ficar de fora da vitória contra o Rayo Vallecano, Vinícius Jr. - que foi homenageado por seus companheiros antes da partida - estará de fora de mais um jogo da La Liga. O atacante nem mesmo viajou com a equipe para Sevilha.

"Ele não viaja porque não pode jogar. O joelho ainda incomoda. Ele não pode jogar, ponto", disse Carlo Ancelotti na coletiva desta sexta-feira (26), véspera da partida válida pela 37ª rodada do Espanhol.

O incômodo no joelho do qual o treinador se referiu foi o mesmo que tirou Vini Jr. do jogo contra o Rayo Vallecano, e dos treinos ao longo desta semana. A expectativa de Ancelotti, agora, é que o brasileiro esteja apto para voltar à equipe para a última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, em casa, no domingo (4).

A última partida disputada por Vinícius Jr. foi contra o Valencia, no último domingo, quando ele, novamente, sofreu ataques racistas enquanto estava em campo. O brasileiro, aliás, acabou expulso da partida, mas teve o cartão vermelho anulado pelo Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).