Por que Vinícius Júnior não joga pelo Real Madrid contra o Rayo Vallecano?

Brasileiro não foi relacionado para o jogo no Santiago Bernabéu; veja o motivo

O Real Madrid está jogando contra o Rayo Vallecano nesta quarta-feira (24), pela 36ª rodada de La Liga. O jogo em si não tem tanta importância, já que o clube merengue está garantido na próxima edição da Champions League, e não consegue mais alcançar o campeão Bracelona.

Porém, uma coisa chamou atenção na partida: Vinícius Júnior não foi relacionado, mesmo após ter o cartão vermelho contra o Valencia anulado pela federação espanhola. A explicação do técnico Carlo Ancelotti é que o brasileiro tem um pequeno incômodo no joelho e ficou de fora do último treino antes da partida. O clube merengue informou em comunicado que Vini Jr e o atacante Mariano Díaz trabalharam apenas nas instalações internas durante a atividade.

O argumento para a retirada do cartão vermelho de Vinícius, segundo a RFEF, se deve pelo fato de ter sido comprovado pelo árbitro, por meio da súmula, que houve ofensas racistas ao brasileiro, o que impediu a normalidade da partida. Além disso, a entidade também puniu o Valencia com o fechamento parcial do Estádio Mestalla.