Por que Tiquinho Soares é reserva do Botafogo contra o Goiás, pelo Brasileirão

Artilheiro da competição inicia o duelo contra o Esmeraldino no banco de reservas, dando lugar a Diego Costa

Artilheiro da atual edição do Campeonato Brasileiro, o atacante Tiquinho Soares começa no banco de reservas no duelo desta segunda-feira (2) contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 25ª rodada da competição.

O atacante começa fora dos titulares por opção do treinador português Bruno Lage, que optou por escalar o camisa 19 Diego Costa, contratado justamente para dar suporte durante o período em que Tiquinho Soares esteve lesionado. O camisa nove sofreu uma lesão no joelho no duelo contra o Cruzeiro, pela 18ª rodada, voltando no confronto contra o Flamengo, na 22ª rodada.

Vale lembrar que o camisa nove vive o seu maior jejum desde que chegou ao Botafogo. O último gol marcado por Tiquinho foi no dia 2 de agosto, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Guarani-PAR. Nas redes sociais, os torcedores alvinegros vinham apoiando o centroavante, com a campanha "#TiquinhoDay", acreditando que o artilheiro acabaria com o jejum de quatro jogos no duelo desta segunda contra o Goiás.

Com Tiquinho Soares, que tem 13 gols marcados no Brasileirão, começando no banco, o Botafogo busca ampliar a sua vantagem na liderança da competição, que atualmente é de seis pontos para o vice-líder RB Bragantino. O Glorioso soma 51 pontos, enquanto o Massa Bruta tem 45.