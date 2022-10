Por que Thibaut Courtois desfalca o Real Madrid contra o Barcelona?

O goleiro belga continua lesionado e sem treinar com os companheiros

O Real Madrid vai para o clássico deste domingo (16) com quase todos os seus jogadores disponíveis, mas Carlo Ancelotti terá a ausência importante de Thibaut Courtois. O belga está fora há duas semanas e seu principal objetivo era disputar a partida do dia 16 de outubro contra o Barcelona, ​​mas continua lesionado.

O clube merengue publicou no passado domingo, 2 de outubro, um relatório médico que assegurava que "após os exames efetuados ao nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticado uma lesão no nervo ciático".

A lesão no nervo ciático é uma dor que se irradia ao longo do trajeto do nervo ciático, que se ramifica da região lombar, passando pelos quadris e no caso do goleiro em direção à perna esquerda.

Courtois esteve ausente nos jogos contra Osasuna e Getafe e nos dois jogos da Liga dos Campeões contra o Shakhtar. Seu objetivo era chegar ao Clássico, mas não treinou na sexta-feira, 14 de outubro, nem no sábado, 15, e não terá condições de atuar. Seu lugar será ocupado pelo reserva Lunin, que disputará o primeiro Clássico da carreira.