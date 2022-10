Quando será o próximo El Clásico, o jogaço entre Real Madrid e Barcelona?

Próximo confronto coloca frente a frente os líderes do Campeonato Espanhol 2022/23

O próximo jogo entre Real Madrid e Barcelona, o grande El Clásico, será realizado às 11h15 (de Brasília) deste domingo (16), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã chega pressionada, pois apesar de fazer boa campanha doméstica precisará de um milagre para evitar mais uma eliminação na fase de grupos da Champions League. Já os merengues, que dividem a liderança na liga espanhola com os mesmos 22 pontos do Barça (mas perdendo nos critérios de desempate), vivem situação bem mais tranquila.

Por La Liga, as equipes se enfrentaram pela última vez no dia 20 de março de 2022, com vitória do Barça por 4 a 0, no Santiago Bernabeu, com dois gols de Aubameyang, um de Ronald Araujo, e outro de Ferran Torres.

Antes disso, no dia 10 de abril de 2021, a partida realizada no Estádio Alfredo Di Stéfano, marcou o último El Clásico disputado por Lionel Messi. O argentino, atualmente no PSG, passou em branco e não conseguiu impedir a vitória dos merengues. No total, marcou 26 gols e 14 assistências em 45 participações. Seu último gol pelo Barça contra o Real Madrid aconteceu em maio de 2018, em um empate por 2 a 2 que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo do confronto.

O mais recente El Clásico, contudo, foi em julho deste ano. No amistoso de pré-temporada, o grande destaque da vitória por 1 a 0 do Barcelona foi o brasileiro Raphinha.

Getty Images

Quando serão os próximos El Clásicos?

O segundo El Clásico oficial desta temporada 2022/23 será no dia 19 de março de 2023, no Camp Nou.