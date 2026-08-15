Por que Rodri está mais perto do Barcelona do que nunca?

As tentativas do Barcelona de contratar Rodri entraram em sua fase mais decisiva até agora, depois de o clube apresentar uma terceira proposta que ultrapassa os 76 milhões de dólares, em meio a expectativas catalãs de que seja suficiente para convencer o Manchester City a aceitar a saída do meio-campista espanhol.

No início das negociações, o City havia pedido cerca de 92,5 milhões de euros, mas o Barcelona acredita que a diferença entre as duas partes já pode ser reduzida, e que a terceira proposta pode ser suficiente para fechar o negócio, apesar de o clube reforçar a necessidade de ter paciência durante as horas decisivas, segundo o jornal "AS", da Espanha.

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Os próximos ao Barça tentaram, nos últimos dias, acalmar o clima, garantindo que o negócio acabará sendo fechado, mas o clube foi obrigado a elevar sua proposta mais do que o esperado.

O Barcelona começou com uma proposta de 57 milhões de dólares, antes de aumentá-la em cerca de 25%, para 76 milhões de dólares, e agora apresentou uma terceira proposta que ultrapassa esse valor, considerando-a como sua oferta final.

O atual campeão da La Liga se prepara para oferecer a Rodri, nascido em Madri, um contrato de 4 anos, diante do desejo do jogador de viver uma nova experiência. Rodri havia viajado para Manchester na noite da última quinta-feira, antes de chegar ao centro de treinamentos de seu time na manhã de ontem, sexta-feira, dentro do horário estabelecido.

O novo técnico do City, Enzo Maresca, afirmou: "Eu o abracei calorosamente", mas reconheceu, ao mesmo tempo, que não pode garantir a permanência do jogador espanhol no estádio Etihad.

No momento, prevalece o otimismo dentro do Barcelona de que o negócio está mais próximo do que nunca.