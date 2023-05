Por que Rafael Leão desfalca o Milan contra a Inter de Milão na Champions League?

O principal jogador da equipe italiana não foi relacionado para a partida; veja o motivo

Artilheiro do Milan na temporada, Rafael Leão não enfrenta a Inter de Milão, nesta quarta-feira (10), às 16h, no San Siro. O jogador não foi relacionado para o jogo porque sofreu uma lesão na coxa durante a vitória sobre a Lazio por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano.

Leão é um dos destaques do time rossonero na temporada. São 13 gols marcados e 11 assistências em 44 jogos. Ele deve passar por avaliações diárias no departamento médico do clube para ficar à disposição o mais rápido possível.

Basicamente, Leão sofreu uma pequena lesão, que não é tão grave, mas não joga o confronto de ida da Champions para não ter o risco de agravar o problema e perder também o jogo da volta, que acontece no dia 16 de maio.