Por que Phil Foden não entrou em campo em Inglaterra x EUA?

O meia do Manchester City poderia ser uma opção criativa, mas Southgate o manteve no banco durante toda a partida

Apesar do amplo favoritismo, a seleção da Inglaterra teve muitas dificuldades no jogo contra os Estados Unidos, que terminou com o empate sem gols.Um dos grandes problemas dos ingleses teve a ver com a criatividade das jogadas, o que, para muita gente, poderia ter sido resolvido pela entrada de Phil Foden, que ficou no banco durante toda a partida.

Assim como aconteceu na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, Phil Foden começou o jogo contra os Estados Unidos no banco, desta vez, porém, ele não foi colocado ao longo do jogo, o que causou estranheza. Parte da torcida inglesa reclamou da ausência do jovem jogador do Manchester City, que poderia ser uma boa alternativa para a equipe que precisava de mais criatividade em campo, ainda mais considerando suas 11 participações em gols nesta temporada.

No entanto, o técnico Gareth Southgate optou por colocar Jack Grealish e Marcus Rashford nas posições mais avançadas, e não Foden. E, em fala à imprensa após o jogo, ele justificou que ambos estavam à frente do jogador do City na "fila" para entrar no jogo.

"Achamos que Jack iria manter a bola conosco e nos colocaria no campo e na velocidade de Marcus, pensamos que também seria uma ameaça chegando no último terço do campo", disse Southgate à ITV.

O próximo - e decisivo - jogo da seleção inglesa na Copa do Mundo será na terça-feira (29), às 16h (de Brasília), contra País de Gales.