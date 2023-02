Por que o Vasco não pode contar com três de seus goleiros contra o Botafogo?

A equipe não poderá contar com seus principais goleiros, já que não conseguiu inscrevê-los na data limite da terceira rodada

Pelo Campeonato Carioca, o Vasco encara o Botafogo nesta quinta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Porém, a equipe do técnico Maurício Barbieri não poderá contar com três dos goleiros que tem no elenco principal: Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues.

O problema para o Cruzmaltino está relacionado ao adiamento da partida, já que é um duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca.

Conforme o regulamento da competição, elaborado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, diz: "para cada uma das partidas do campeonato, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada".

A terceira rodada do torneio teve início no dia 21 de janeiro, e a partida entre Vasco e Botafogo, que deveria ter acontecido dia 23 de janeiro, foi adiada a pedido da diretoria vascaína por conta da pré-temporada nos Estados Unidos. Porém, como dia 20 foi feriado de São Sebastião, a equipe só pode escalar jogadores que foram inscritos até o dia 18 de janeiro.

Neste caso, o goleiro Léo Jardim, contratado junto ao Lille, só foi regularizado no BIRA da Federação na tarde do dia 27 de janeiro. O goleiro Ivan, por sua, foi inscrito no dia 19. Por fim, Thiago Rodrigues só acertou sua renovação com o Vasco e sua inscrição no dia 30.

Nesta segunda-feira, a Ferj publicou uma Resolução da Diretoria para reforçar a regra e evitar possíveis ações no tribunal, além de servir de lembrete para os times.

"O prazo para inscrição de atletas para as demais partidas da competição, que não sejam aquelas da primeira rodada, finda no penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva RODADA, independentemente de qualquer partida desta mesma rodada ser postergada a pedido ou não dos clubes envolvidos na disputa."