Por que o São Paulo faz tão poucos gols?

Apear de ser o time que mais finalizou no Paulista, o São Paulo não marcou muitos gols

Apesar de ser o time que mais finaliza, o tem um ataque pouco eficiente. Para que uma bola balance as redes, o Tricolor precisa chutar, aproximadamente, 20 vezes na direção do alvo.

A falta de efetividade no ataque pode ser considerada uma características dos time de Fernando Diniz, que trabalham muito bem a bola no meio de campo mas costumam pecar nas finalizações.

Até a sexta rodada do , o tricolor finalizou 116 vezes, mas fez apenas seis gols. Dono do melhor ataque da competição, o tem 13 gols em 104 finalizações - uma média de um gol a cada 8 chutes, enquanto o São Paulo tem média de um a cada 19,3 chutes.

Na maioria das vezes, o alviverde busca o canto do gol para seus chutes, enquanto isso, o São Paulo tem mais chutes no meio. Com isso, as finalizações tricolores acabam sendo mais fáceis para defender do que as palmeirenses, que exigem mais agilidade e movimentação por parte do goleiro adversário.

Apenas um time do precisa de mais chutes do que o São Paulo para fazer gols, o Água Santa - 23,7 chutes para um gol, enquanto o líder geral, Santo André precisa de apenas 4,2 chutes para marcar.

Confira em detalhes as finalizações do São Paulo em cada um dos jogos deste Paulistão:

Fotos: Opta Sports