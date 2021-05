Surto de Covid-19 deixa River Plate sem goleiros na Libertadores

Os quatro goleiros inscritos por Marcelo Gallardo na lista de 32 jogadores testaram positivo para o novo coronavírus

Eliminado nos pênaltis pelo rival Boca Juniors na Copa da Superliga, no último domingo (17), o River Plate de Marcelo Gallardo enfrenta um grande desafio para seguir em busca da classificação na Copa Libertadores da América: quem será seu goleiro titular na partida diante do Independiente Santa Fé, uma vez que todos os nomes inscritos para a posição testaram positivo para Covid-19.

Após uma testagem em massa antes do clássico contra o Boca, foram confirmados 15 casos do novo coronavírus no elenco, sendo quatro deles de goleiros inscritos na lista de 32 jogadores do time na Libertadores: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli.

Diante disso, o River pretende enviar um documento a Conmebol ainda nesta segunda (17), solicitando uma alteração entre os goleiros na competição.

No jogo de domingo (17), Gallardo contou com o goleiro estreante Alan Leonardo Díaz que, embora tenha se saído bem no jogo, sequer está inscrito na competição sul-americana.

Estreante Alan Leonardo Díaz. Foto: Getty

Em seu regulamento, a Conmebol sinaliza a possibilidade de inscrever 50 jogadores na Libertadores - dos quais o River optou por apenas 32 vagas em sua lista. Quando questionada pelo Olé, da Argentina, a entidade disse que a decisão do técnico do River, que não aproveitou essa cota de inscrição, é de responsabilidade do clube.

No regulamento, a mudança de um goleiro lesionado só é permitida quando a lesão é considerada grave, uma condição no qual, para a organização, a Covid-19 não se encaixar. Somente em casos excepcionas a Conmebol analisa o pedido de substituição dos goleiros, e isso em um prazo estabelecido no regulamento.

Caso o pedido do River Plate não seja aceito, Gallardo deve escalar um jogador de linha como goleiro. Com 6 pontos em quatro partidas, o River é vice-líder no Grupo D atrás do Fluminense (8) e recebe o Santa Fé no Monumental de Núñez nesta quarta-feira (19).