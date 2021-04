Por que o Grêmio ainda não anunciou o treinador que substitui Renato Portaluppi?

Indefinição sobre o departamento de futebol atrapalha contratação do novo técnico

O torcedor do Grêmio aguardou com ansiedade a coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior, que aconteceu após a vitória por 3 a 1 contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, com dois gols de Diego Souza e um de Jean Pyerre. A expectativa era de que o mandatário anunciasse no domingo a nova comissão técnica e o novo departamento de futebol, o que acabou não acontecendo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O nome do treinador Tiago Nunes segue sendo o ficha um para assumir no lugar de Renato Portaluppi, desligado do Grêmio na última quinta-feira . Sem citar nomes, Romildo chegou a destacar o perfil do novo técnico que o Grêmio está buscando.

“Treinador que tenha como predileção trabalhar com jovens, porque esta é a nossa primeira proposta para este ano. Estamos fazendo um novo elenco, uma reformulação, depois poderemos fazer contratações pontuais. O treinador vai ser brasileiro e que tenha conhecimentos profundos do que passa por aqui, porque o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil serão os nossos objetivos”, destacou.

Mas antes de anunciar o novo treinador, o presidente gremista quer definir quem será o vice-presidente de futebol e o diretor executivo. Marcos Hermann, que faz parte do Conselho de Administração do clube, foi convidado para assumir como vice de futebol, porém, por problemas particulares, acabou declinando do convite.

“Primeiro vamos definir a questão política, a escolha do vice presidente de futebol, e depois vamos discutir o nome do novo treinador. Não serei eu quem irá anunciar o novo técnico. Será o novo vice de futebol que irá fazer o anuncio”, destacou o mandatário gremista.

O que está claro é que para Romildo Bolzan está muito mais difícil encontrar alguém de sua confiança que queira assumir o departamento de futebol do que definir a contratação do novo treinador, que ao que tudo indica, deve ser Tiago Nunes. O técnico já conhece o Grêmio, uma vez que trabalhou na base do Tricolor antes de se firmar como um técnico de ponta.