Por que o Dia do Flamenguista é comemorado em 28 de outubro?

Além da classificação para a final da Libertadores e da liderança no Brasileiro, o flamenguista tem mais um motivo para comemorar nesta segunda-feira

A torcida do tem mais um motivo para comemorar nesta segunda-feria, 28 de outubro. Não só pela classificação para a final da Copa Libertadores e pela liderança isolada no Campeonato Brasileiro, mas pelo Dia do Flamenguista, comemorado nesta data.

Somos 42 milhões de apaixonados. Juntos, formamos uma religião. Parabéns a cada Flamenguista espalhado pelo mundo neste dia tão especial! #VistaSeuManto pic.twitter.com/U4IPh9mLNA — Flamengo (@Flamengo) October 28, 2019

O dia 28 de outubro não teve nenhuma grande conquista, um placar muito memorável ou também não foi neste dia que o Flamengo foi fundado. A torcida rubro negra comemorar a data por ser o dia do padroeiro do clube, São Judas Tadeu, conhecido por ser o santo das causas impossíveis.

A data faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro desde 2007, quando o então prefeito César Maia aprovou o decreto porposto pelo vereador Jorge Mauro.

Já é tradição no clube celebrar uma missa neste dia, na capela de São Judas Tadeu, na sede do Flamengo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes participam.

Veja a repercussão do Dia do Flamenguista:

Bom dia especialmente para quem é flamenguista e que sabe o valor que o time tem, que apoia no pior momento e aplaude com orgulho na melhor fase, sei que nós já passamos por inúmeras fogueiras, mas agora é hora de buscar o triunfo!!

O sentimento não para! #DiaDoFlamenguista — eriketa finalista (@_erikacrf) October 28, 2019

Pra todos os Mulambos, Flamenguistas e Rubro-negros espalhados pelo e pelo mundo...

Nós fazemos a diferença,

Somos o maior patrimônio do clube

Aa maior e mais linda torcida do mundo !

Somos todos, menos alguns ...

Parabéns pra nós 🔴⚫#VistaSeuManto #DiaDoFlamenguista pic.twitter.com/nUl9qgF0Jc — cαєтαησ ᶜʳᶠ (@LeooCaetano) October 28, 2019

Tu és, time de tradição

raça, amor e paixão

oh, meu Mengão!



28 de outubro. Dia do flamenguista, ou melhor, da maior torcida do mundo! Da incomparável nação, que eu tenho o maior orgulho do mundo em fazer parte...

"Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.❤️🖤" #diadoflamenguista pic.twitter.com/fpBFeRqQVb — Flaxias 🌐🌐 Informativo (@flaxiascaxias) October 28, 2019

Feliz #DiaDoFlamenguista 🔴⚫

Que possamos continuar empurrando nosso time para o caminho das vitórias com muita Raça, Amor e Paixão.

Flamengo, nós SEMPRE estaremos contigo.#VistaSeuManto pic.twitter.com/I3QJbNKFdQ — #JogaremosJuntos 🔴⚫ (@NandaMottaCRF) October 28, 2019

“Hoje é dia de todos, menos de alguns.

Hoje é Dia do Flamenguista.

Dia do povão, da nação.

Flamenguista está em todo lugar.”

Parabéns, nação rubro-negra!! #DiaDoFlamenguista ❤️🖤 pic.twitter.com/b9dX1YMm6J — Vitor Nascimento (@jogasujo022) October 28, 2019

Tem coisa melhor que carregar mais um ano de vida no melhor dia do ano?

Feliz dia do Flamenguista!#Flamengo #diadoflamenguista pic.twitter.com/ygaIXCAZvv — Sidy Fernandes (@sidy_fern) October 28, 2019