Flamengo pressiona agência de viagens parceira após problemas com voos de torcedores

Rubro-negro ameaça romper o contrato caso a situação não seja solucionada

O sonho de ver o seu time na final da Copa Libertadores virou pesadelo para alguns torcedores do Flamengo. A agência de viagens e patrocinadora do clube, Outsider Tours, teve uma série de problemas com voos dos pacotes vendidos para Guayaquil e deixou vários flamenguistas apreensivos. Em meio ao caos, o clube ameaçou romper o contrato.

Os problemas começaram na quarta-feira, justamente quando o Flamengo fez o anúncio oficial da parceria. Torcedores foram informados através de um grupo no whatsapp que, por conta da possibilidade da erupção do vulcão cotopaxi, a Latam havia cancelado os voos. Situação que foi desmentida pela empresa em contato com o GE.

Diante deste cenário, muitos torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais e a reclamar da empresa. Um dos sócios, Nando Sampaio, garantiu que todos embarcariam e nesta quinta, logo após grande pressão de Landim, assinou um acordo com o PROCON se comprometendo em embarcar todos os clientes.

A situação, no entanto, segue complicada. Após remanejar voos da última quarta-feira, para às 23h50 desta quinta, a empresa voltou a modificar o horário dos voos e repassou o primeiro após os problemas para às 4h30 de sexta-feira. Ao longo do dia, houve muita confusão no aeroporto e torcedores fizeram cobranças a Nando Sampaio pessoalmente. O Flamengo acompanha a situação e não descarta rescindir o contrato.