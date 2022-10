Com festa no Rio e em Guayaquil, torcida do Flamengo apoia time antes do embarque

Rubro-negro carioca disputará taça da Copa Libertadores 2022 neste sábado (29), contra o Athletico

Com festa e muito apoio, o Flamengo embarcou nesta quarta-feira para Guayaquil, no Equador, onde disputa a final da Copa Libertadores, diante do Athletico-PR, no sábado. Os torcedores se mobilizaram para "empurrar" o time até o aeroporto. Na cidade equatoriana, rubro-negros também já vivem o clima da final.

O Flamengo desembarca em Guayaquil por volta das 15h, no horário local, duas horas a menos de Brasília. O time do técnico Dorival Júnior vai treinar nas dependências do Emelec quinta e sexta e também fará um reconhecimento do gramado do Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida.

Na noite de terça-feira, os torcedores que já estão em Guayaquil, iniciaram o clima da final. Eles se reuniram no Puerto Santana, local turístico da cidade e entraram no ritmo para acompanhar juntos a vitória do Flamengo sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Teve aquecimento e muito samba em terras equatorianas.

A Conmebol garante que a grande decisão terá ao menos 30 mil pessoas, a entidade tem a expectativa ainda de receber cerca de 40 mil. A torcida do Flamengo comprou quase a totalidade dos 12 mil ingressos que tem direito no setor destinado ao clube. O Athletico-PR, no entanto, está longe disso. O público local também terá papel importante na decisão.

Flamengo

Segundo a Conmebol, cerca de 15 mil pessoas, entre público local, convidados e patrocinadores, também estarão presentes na partida. Sócios do Barcelona de Guayaquil, que estão com a mensalidade em dia, estão recebendo cerca de 4 ingressos para a final.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 15, no horário local. Esta é a quarta final única da Copa Libertadores e a terceira do clube carioca neste formato.