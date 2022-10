Segurança em Guayaquil preocupa na final da Libertadores; organização aumenta efetivo

Autoridades aumentam número de policiais nas ruas na semana da grande decisão

Uma das principais preocupações de quem está chegando em Guayaquil para acompanhar a final da Copa Libertadores é a segurança. A cidade, assim como outras na América Latina, passa por uma onda de violência, mas as autoridades garantem esforço para evitar problemas com os turistas.

A imagem de uma repórter, que foi abordada na porta do estádio, na última segunda-feira, viralizou nas redes sociais. Ela sofreu uma tentativa de assalto enquanto fazia uma entrada ao vivo na "TeleAmazonas", mas felizmente nada aconteceu. Nesta terça, o número de policiais no entorno do estádio e em toda a cidade foi ampliado.

Serão cerca de 10 mil homens da segurança nacional a mais nas ruas de Guayaquil para dar suporte aos policiais. Durante esta terça-feira foi possível ver a grande quantidade deles pelas ruas, especialmente no Puerto Santana e Malecon, áreas mais turísticas e mais seguras da cidade. Para quem for visitar Guayaquil para assistir a final da Copa Libertadores, a dica é estar sempre por esses locais, assim como Samborondon, outro local típico para os turistas.

No dia do jogo, serão cerca de 1.800 policiais em torno do estádio Monumental Isidro Romero Carbo para garantir a segurança dos torcedores. Haverá um cordão de segurança e apenas pessoas com ingressos poderão chegar próximo ao estádio.