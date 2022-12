Por que o Brasil é líder do ranking da Fifa mesmo com a Argentina vencendo a Copa do Mundo?

Albiceleste bateu os franceses nas penalidades desta edição e sagrou-se tricampeã; brasileiros caíram para os croatas nas quartas

O Ranking de seleções da Fifa foi atualizado após a Copa do Mundo do Qatar, e o Brasil se manteve na liderança, com 1840,77 pontos somados. Campeã da edição, a Argentina ficou na segunda posição, por apenas duas unidades de diferença dos rivais continentais.

E por qual motivo a Canarinho se manteve à frente da Albiceleste mesmo com o título argentino neste ano? Se a Argentina tivesse vencido a França por 2 a 0 ou mantido uma vantagem de dois gols na final, pelos critérios de pontuação, teria atingido o topo do Ranking. A equipe sul-americana soma 1838,38 pontos, pouco menos que os brasileiros.

Os argentinos, inclusive, perderam a chance de conquistar mais pontos ao longo desta edição do torneio em algumas ocasiões: contra a Holanda, uma vitória nos 90 minutos iniciais teriam lhes concedido uma melhor posição do que apenas vencer nas penalidades, assim como na final, na vitória sobre a França. Perder para a Arábia Saudita na primeira rodada do Mundial também tirou várias unidades da equipe, custando 39 no total, pelo fato dos asiáticos estarem numa qualificação muito abaixo no ranqueamento geral.

Getty Images

Também é necessário citar que vencer torneios, como a Copa do Mundo, a Copa América e a Finalíssima, não aumentam pontos no Ranking, e por isso se destacam apenas as vitórias e derrotas da equipe durante as competições. Mesmo que a Argentina tenha levantado as últimas edições dos três troféus citados, portanto, não houve influência para mudança de posição.

Nesta atualização da Fifa, vale destacar as melhoras de posições de equipes como Marrocos, quarta colocada nesta edição, que subiu de 22º para 11º, ultrapassando Alemanha e Uruguai, por exemplo; Camarões, de 43º a 33º; e Croácia, que subiu da 12ª para a sétima posição.