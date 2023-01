Por que o Arsenal joga de branco contra o Oxford na Copa da Inglaterra?

O tradicional vermelho será deixado de lado para apoiar uma causa social

O Arsenal vai entrar em campo com uma cara diferente nesta segunda-feira (9), pela FA Cup: ao invés do tradicional uniforme vermelho, que já é característico, os Gunners estão com camisa, calção e meias completamente brancos. E isso não tem a ver com a cores usadas pelo time adversário.

Os uniformes de futebol, além de serem marcas dos times, também servem para passar mensagens. E é nisso que o Arsenal está se baseando ao resolver deixar um pouco de lado seu clássico uniforme vermelho - ou até mesmo os alternativos preto ou rosa - e adotar um que seja 100% branco, com o intuito de apoiar uma causa.

Por que o Arsenal vai usar uniformes totalmente brancos?

Jogando contra o Oxford United, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, os Gunners entrarão em campo de branco, mas, mais importante, sem nada vermelho. Isso faz parte de uma campanha chamada "No more red" (Chega de vermelho, em tradução livre), que luta contra os crimes com faca.

Deixar o vermelho de fora é simbólico, como se o sangue das vítimas de crime de faca saísse de cena. Este é o segundo ano em que o Arsenal sai em apoio à campanha, lançada em 2022, e não será somente a equipe principal masculina que estará com este uniforme diferente, o time feminino fará o mesmo em 15 de janeiro, contra o Chelsea.

"É ótimo. Acho que o apoio que o clube deu à comunidade e vice-versa, e o fato de estarmos constantemente fazendo esse tipo de coisa é muito importante", disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal. "Isso ajuda a manter muitas pessoas - especialmente os jovens - seguros em nossa comunidade."

É possível comprar a camisa branca do Arsenal?

Os uniformes da campanha No More Red não estão e nem estarão à venda em nenhum momento, de acordo com o clube. Apenas serão distribuídas algumas peças para pessoas que estão fazendo uma diferença positiva na sociedade".

Além disso, as instituições de caridade parceiras da campanha vão receber dez peças cada para distribuírem aos voluntários.