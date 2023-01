Montpellier x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo voltar a vencer, o PSG visita o Montpellier na tarde desta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Stade de la Mosson, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na parte debaixo da tabela, o Montpellier é o 14º colocado do campeonato, com 20 pontos. A equipe vem de vitória na rodada passada e não tem problema com lesionados. No entanto, Pedro Mendes, com dores no tendão, é dúvida.

Do outro lado, o PSG não vence há dois jogos e, líder com 48 pontos, viu os adversários se aproximarem. Os parisienses, que já tinham Kimpembe e Mukiele, lesionados, agora perderam Neymar devido a fadiga muscular. Além disso, Verratti terá que cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Montpellier: Lecomte; Tchato, Jullien, Esteve, Maouassa; Ferri, Chotard; Nordin, Savanier, Mavididi; Germain.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Ruiz, Pereira, Sanches; Messi; Mbappe, Ekitike.

Desfalques

Montpellier

Wahi e Khazri estão suspensos.

PSG

Neymar, Mukiele e Kimpembe seguem no departamento médico, enquanto Verratti está suspenso.

Quando é?