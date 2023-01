Por que Neymar desfalca o PSG contra o Châteauroux, pela Copa da França?

Brasileiro será preservado pelo técnico Christophe Galtier na estreia da equipe parisiense na Copa da França

O Paris Saint-Germain estreará na Copa da França nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), contra o Châteauroux, e terá um desfalque importante na equipe. Pelo segundo jogo consecutivo, o brasileiro Neymar não estará disponível.

O brasileiro será preservado da partida contra o Châteauroux por conta de seu último problema no tornozelo, sofrido durante a Copa do Mundo de 2022. Neymar não participou do treino da equipe nesta quinta-feira (5), o que, segundo o técnico Christophe Galtier, já estava programado.

"Sobre a ausência de Neymar, sua ausência no treino estava programada, assim como para todos os jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Eles foram assistidos por nossa equipe médica e comissão técnica. Decidimos como um grupo que Neymar, com tudo o que passou em seu tornozelo, precisava de tempo para se recuperar", disse o técnico Christophe Galtier.

Neymar já havia ficado de fora da derrota por 3 a 1 para o Lens, pela 17ª rodada do Campeonato Francês, já que estava suspenso após ter sido expulso na vitória contra o Strasbourg.