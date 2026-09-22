Deveria ter sido a imagem histórica do dia, o primeiro aperto de mãos entre Hansi Flick e José Mourinho como rivais no Clássico, mas o português decidiu fugir no último momento.

Em uma reunião que todos aguardavam na Cidade do Futebol, em Las Rozas, o técnico do Barcelona compareceu e Diego Simeone também, mas o treinador do Real Madrid faltou, deixando para trás uma nova tempestade de polêmica e uma resposta contundente do técnico do Atlético.

Ausência surpreendente adia o primeiro encontro

Hansi Flick compareceu nesta terça-feira à reunião anual dos técnicos da primeira e da segunda divisão na sede da Federação Espanhola de Futebol, segundo o "Mundo Deportivo", encontro que constitui uma tribuna anual para os treinadores manifestarem suas queixas e preocupações.

Estava previsto que este seria o primeiro encontro de todos entre Flick e Mourinho, mas o treinador do Real Madrid não compareceu por causa do que foi descrito como um "conflito de agenda", privando todos da cena aguardada.

Simeone responde às acusações sobre a arbitragem

Diego Simeone compareceu à reunião poucos dias após a vitória no dérbi de Madri e se distanciou das críticas ferozes que Mourinho dirigiu à arbitragem.

O treinador português havia apresentado uma queixa extensa contra o árbitro Ortiz Arias, acompanhada de imagens de dois lances polêmicos no dérbi, o que abriu contra ele uma onda de críticas, algo que indica que o treinador português se afastou da reunião para evitar o confronto.

A resposta de Simeone foi firme: "Respeitamos as opiniões de todos, mas devemos lembrar que Flick, Mourinho, Pellegrini e Simeone gozam de uma posição especial, com grande exposição na mídia como treinadores, e precisamos ter cuidado com o que dizemos".

Fórum de queixas e salários

Essas reuniões sempre constituíram uma plataforma vital para os treinadores. Em anos anteriores, eles apresentaram casos de colegas que sofreram com o não pagamento de seus salários por parte de seus clubes, e o debate aberto com os árbitros também é considerado um dos temas recorrentes, já que o fórum permite aos treinadores fazerem perguntas e aos árbitros respondê-las para aproximar os pontos de vista.

A nova data: 25 de outubro

O primeiro encontro de verdade entre Flick e Mourinho ficará adiado para 25 de outubro, data do primeiro Clássico desta temporada no estádio Camp Nou, e este será o quinto jogo desde o reinício do campeonato.

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E dentro de campo, os treinadores só se enfrentaram uma única vez, na temporada 2019/2020, quando o Bayern de Munique, comandado por Flick, venceu o Tottenham, comandado por Mourinho, pelo placar de 3 a 1 na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.