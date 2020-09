Por que Messi ainda não voltou aos treinos no Barcelona?

O jogador não se reapresentou na Ciutat Esportiva e está ausente dos primeiros treinos comandados por Ronald Koeman

E Messi já anunciou: ficará no Barcelona para a temporada 2020-21. Com contrato até junho de 2021, o jogador defenderá o clube catalão por, no mínimo, mais um ano. Ainda que o atleta tenha confirmado a permanência na equipe, ainda não se reapresentou na Ciutat Esportiva para os primeiros treinos comandados por Ronald Koeman.

A "greve" realizada pelo argentino começou logo que terminaram as férias do elenco do Barça, como um método de forçar os Blaugranas a abrirem mão de seu principal jogador. Como o ídolo decidiu não entrar na justiça e permanecer atuando em seu clube do coração, teoricamente deveria se reapresentar junto com o resto do elenco.

Nesta manhã de sábado (5), muitos jornalistas e cinegrafistas foram ao CT do tentar capturar imagens do primeiro treino de Lionel Messi após o atleta anunciar sua permanência no clube catalão. O problema é que o craque não apareceu durante a reapresentação.

A razão é simples: todos os outros atletas do Barça já passaram pelo teste PCR, para descobrirem se estão ou não com coronavírus, no começo desta semana. Como Messi estava em litígio com a equipe, entretanto, não seguiu o protocolo requerido pela para que jogadores possam participar de atividades nos centros de treinamento.

Assim, antes de reapresentar com o resto do grupo, o argentino foi fazer o teste PCR, provavelmente em sua própria casa, seguindo os protocolos exigidos pela Federação Espanhola de Futebol. Só assim poderá terminar sua "greve" e voltar a treinar com seus companheiros no Barcelona.

Como o time estará de folga neste domingo, sua primeira atividade sob o comando do novo técnico Ronald Koeman seria nesta segunda-feira - caso, é claro, Messi teste negativo para coronavírus no PCR.

O Barcelona volta aos gramados pela La Liga no dia 27 de setembro, no final deste mês, diante do , no Camp Nou. Antes disso, entretanto, neste próximo sábado (12), o clube catalão enfrentará o Gimnàstic em um amistoso preparatório: a presença do argentino ainda não está confirmada.