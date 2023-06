Por que Marcelo não joga pelo Fluminense contra o Flamengo, na Copa do Brasil?

O lateral-esquerdo não foi relacionado para o clássico que será realizado dentro do Maracanã

Marcelo está fora do clássico contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (1), no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo não foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz para a partida decisiva pois sentiu dores na panturrilha no primeiro tempo do jogo de ida do confronto, no dia 16 de maio. O atleta passou por tratamento intensivo durante a semana mas não conseguiu se recuperar a tempo.

Marcelo também sentiu um problema semelhante, com dores, na partida contra o The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores. Na ocasião, foi substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Sem Marcelo e Alexsander, ambos lesionados, Guga deve ser o lateral-esquerdo titular da equipe.

Desde seu retorno ao Fluminense, depois 16 anos na Europa, o eterno ídolo do Real Madrid disputou nove jogos oficiais pela equipe treinada por Fernando Diniz e foi substituído em todas elas. Em campo, o camisa 12 tem conseguido ser decisivo para a boa temporada realizada pelo Tricolor.