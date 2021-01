Na "caça ao São Paulo", Flamengo se apega a retrospecto positivo contra o Fluminense

Desde 2016, o Rubro-Negro não sabe o que é ser derrotado pelo rival Tricolor no Brasileirão

Se 2020 terminou de forma melancólica para o , com um empate e pouco desempenho diante do , o tem a chance de começar 2021 com o pé direito. Nesta quarta-feira (06), o time de Rogério Ceni encara o no Brasileirão e se apega ao recente retrospecto favorável para seguir na caça ao .

A última derrota do Flamengo (com a equipe principal) para o Fluminense foi em 2019, ainda sob o comando do técnico Abel Braga. Na ocasião, o Rubro-Negro foi eliminado da semifinal da ao perder por 1 a 0. De lá para cá, o Tricolor só venceu mais um jogo, no deste ano, diante do time sub-20 do rival (o elenco principal do Flamengo estava de férias).

Nos últimos dez clássicos com as equipes principais, o Flamengo venceu sete jogos e empatou três. Rogério Ceni ainda terá um reforço de peso, Gabigol retorna após cumprir suspensão contra o Fortaleza. Ele é um dos principais carrascos do Fluminense. O camisa 9 soma 4 gols diante do rival, o mesmo número de gols de Bruno Henrique, que também estará à disposição.

O retrospecto se torna ainda mais favorável se levarmos em conta apenas o Campeonato Brasileiro. Desde junho de 2016 que o Flamengo não perde para o Fluminense na competição. De lá para cá, foram oito jogos, o Rubro-Negro venceu cinco e empatou três.

Para completar, desde que Odair Hellmann deixou o Fluminense rumo ao Al-Wasl, dos , o Tricolor ainda não venceu neste Brasileirão. Foram duas derrotas ( e São Paulo) e um empate diante do .

RETORNOS IMPORTANTES:

Além do retorno de Gabigol, o Flamengo também terá a volta de Filipe Luís. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão diante do Fortaleza e é considerado peça-chave no modelo de jogo de Rogério Ceni. Curiosamente a dupla foi a responsável pelos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Tricolor, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.