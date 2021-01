"O maior clássico do Rio de Janeiro", diz Fred sobre o Fla-Flu

Atacante lembrou de Vasco e Botafogo mas classificou o Flamengo como o principal rival do Fluminense

Uma das principais figuras da história recente do Fla- , o atacante Fred, do , projetou o clássico desta quarta-feira (06), pelo Campeonato Brasileiro e admitiu que o é o maior adversário do Tricolor.

"O Fla-Flu para a gente aqui é o maior jogo, maior clássico nosso. Temos mais dois grandes adversários, o e . Mas esse é o mais esperado, principalmente quando tinha torcida. Naturalmente, representa mais para o clube e para o torcedor. Eu classifico como o maior clássico do Rio de Janeiro".

Fred também lamentou a ausência de Marcão, que por conta da Covid-19 não comandará o Fluminense no banco de reservas. Ailton Ferraz, aquele mesmo, que na súmula é o autor do gol de barriga é quem assume a equipe para este confronto.

"Péssimo, né?! Quando eu pisei no CT ontem, a 1ª notícia que eu recebi foi essa bomba para gente. O Marcão é um cara que desde que assumiu tem orientado bastante, tem falado, tem colocado as características dele, tentando manter algo que foi construído pelo Odair também. A gente perde essa liderança, essa referência ali fora. O bom que a gente tem o Ailton, que a gente já tem intimidade, já sabe também... Tem um linguajar, é a mesma coisa que se fosse o Marcão. Mas sem dúvida alguma, é uma perda muito grande o Marcão para gente".

BOM MOMENTO

Quando eu cheguei, tinha o Evanilson. Era natural eu não jogar mesmo, o moleque estava bem. Depois, tive cirurgias. Precisei recuperar ritmo. Falando do presente, me sinto bem hoje. De um tempo para cá, estou treinando bem, tendo ritmo, força. Criando situações para fazer gols ou colocando meus companheiros para fazer os gols. Era um processo natural. Fiquei treinando na roça por quase cinco meses. Ia demandar um pouco mais de tempo. É um momento de se preparar. Vão ser 11 rodadas difíceis. Todos estão brigando por alguma coisa, título, lá embaixo, ou sul-americana. Estou esperançoso.

SONHO DE LIBERTADORES

Meu maior sonho é levar o Flu para a Libertadores. Acho que são oito anos que a gente não vai. Mas é possível. É o maior objetivo que tenho aqui hoje. Posso contribuir com os gols também, posso me aproximar desses artilheiros. Não tenho essa motivação, mas vai ser bom se aproximar porque posso ajudar o Fluminense.