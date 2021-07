Por que Lucas Paquetá comemora gols na seleção com a “Dancinha de Cria”?

O hit 'Dancinha de Cria' já faz sucesso no futebol, Neymar e Paquetá já comemoram seus gols com o novo sucesso

Apesar do sofrimento para garantir o resultado de 1 a 0, contra o Chile, para garantir o Brasil na semifinal da Copa América , graças a expulsão de Gabriel Jesus. Lucas Paquetá, o autor do gol que garantiu a vitória, chamou a atenção com a comemoração 'Dancinha de Cria'.

Paquetá aproveitou o gol para comemorar com a nova dancinha e aproveitou para homenagear os ídolos do Bonde dos Havaianos nas redes sociais. Os Havaianos estouraram com o hit 'É o Pente', em 2010, apesar do sucesso a banda se separou, e só retornaram a carreira neste ano.

O vocalista do "bonde", Tonzão agradeceu Paquetá pelo carinho no post do jogador no Instagram. O jogador respondeu dizendo que o grupo tinha feito parte da infância do craque da seleção.

"Tamo junto, relíquia! Eu que agradeço por fazerem parte da minha infância", disse o jogador do Lyon, da França.

O Brasil volta a campo agora no dia 5 de julho, pela semifinal da Copa América, contra o Peru , às 20h, no Nilton Santos.