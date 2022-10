Calleri no São Paulo: quantos gols, assistências e tempo de contrato

O atacante argentino é o principal artilheiro do São Paulo na temporada

“O ô, ôôô... toca no Calleri que é gooool”. A música feita para o atacante argentino foi um hit em 2016, quando Jonathan Calleri teve uma passagem rápida e intensa pelo São Paulo. Depois de 16 gols em 31 jogos, entretanto, o jogador acabou indo para o futebol europeu e a torcida são-paulina, que sempre manteve no ar o sonho de um reencontro, esperou cinco temporadas para voltar a cantar a musiquinha que abre este texto.



Depois de passagens por West Ham, da Inglaterra, e pelos espanhóis Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, Jonathan Calleri enfim voltou para o São Paulo.

Calleri precisou de um tempo para aprimorar o preparo físico e evitar a reincidência de lesões logo em seu retorno em 2021, mas quando entra em campo segue animando os são-paulinos. Em 2022, então, vai brilhando e fazendo uma boa temporada.



O São Paulo ainda confirmou em julho a compra do atacante em definitivo, para a alegria da torcida.

Quantos gols Calleri tem pelo São Paulo?

No total até o momento, Jonathan Calleri disputou 105 partidas oficiais pelo Tricolor e estufou as redes em 43 ocasiões. O São Paulo é o clube onde o atacante mais vezes balançou as redes adversárias.



Na primeira passagem de Calleri pelo São Paulo foram 18 gols em 31 jogos. Agora neste segundo capítulo, o argentino anotou 25 tentos em 74 partidas. O gol mais recente anotado pelo argentino foi diante do América-MG, pelo Brasileirão.



*Número atualizados em 06 de outubro.

Tempo de contrato de Calleri no São Paulo



Depois de um período emprestado, o São Paulo confirmou a compra em definitivo do atacante.



Dessa forma, Calleri tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025. Para contratar em definitivo o centroavante, o Tricolor desembolsou cerca de 3 milhões de dólares pelo atleta, previsto no contrato.