Ídolo do Tottenham diz que Harry Kane deve deixar o clube para ser campeão

Jermain Defoe destaca, no entanto, que dizer adeus ao clube "não será fácil" para o atacante

Considerado um dos melhores atacantes do futebol europeu, Harry Kane deve deixar o Tottenham para ganhar títulos importantes, de acordo com Jermain Defoe.

Em entrevista concedida à rádio britânica talkSPORT, o ex-jogador dos Spurs, que atualmente defende o Rangers, disparou: "Tem que vencer e conquistar troféus, caso contrário, não é suficientemente bom. Quando consegue isso, o sentimento que recebe em troca... Wow. Quem me dera que o tivesse sentido mais cedo na minha carreira. Se o Harry Kane quer conquistar troféus, então ele precisa sair".

"Acho que não será fácil para ele sair, e até pode pensar em se despedir com a marca de melhor marcador da história do clube, para ver onde isso o leva. Pode conquistar alguns troféus, mas se está desesperado por medalhas, tem mesmo que sair", completou.

A posição de Kane sobre seu futuro

Kane possui contrato com o Tottenham até 2024, mas as especulações sobre seu futuro aumentam antes da abertura da janela de transferências, com o capitão da Inglaterra pouco fazendo para silenciar os rumores de uma possível saída.

"Acho que é uma pergunta difícil de responder agora. “É importante que todo o meu foco esteja nos dois jogos da Inglaterra que estão por vir e no resto da temporada com o Spurs e depois com a Euro. Estou totalmente focado em fazer o trabalho em campo de agora até o final da temporada e, então, veremos para onde iremos a partir daí."

Com quem Kane foi relacionado?

O Manchester United foi apontado como um possível destino de Kane, com o técnico Ole Gunnar Solskjaer desejando ter um novo atacante em meio a relatos de que Edinson Cavani deixará Old Trafford em junho.